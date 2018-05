Polizeiinspektion Hildesheim / Verkehrsunfallflucht in Bodenburg

Verkehrsunfallflucht in Bodenburg

Hildesheim - Bodenburg (hep). Bereits zwischen dem 12.05.2018, 14:00 Uhr und dem 13.05.2018, 15:00 Uhr, kam es in der Sehlemer Straße 4, vor der dortigen Deutschen Post Filiale zu einem Unerlaubten Entfernen vom Unfallort. Die 67-jährige Gechädigte stellte ihren silbernen Pkw Daimler-Benz A-Klasse in einer Parkbucht ab. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken wurde ihr Pkw durch ein unbekanntes Kfz in blauer Farbe an der Stoßstange und am Kotflügel vorn links beschädigt. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Schaden von ca. 1000 Euro.

Zeugen werden gebeten sich mit dem Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth unter 05063/901-0 in Verbindung zu setzen.

