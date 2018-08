Polizeiinspektion Hildesheim / Verkehrsunfallflucht in Hackenstedt

Verkehrsunfallflucht in Hackenstedt

Hildesheim - Hackenstedt(js)In Hackenstedt hat ein unbekannter Fahrzeugführer in der Rotdornstraße eine Grundstücksmauer gestriffen und beschädigt. Anschließend entfernte sich der Fahrzeugführer, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen, die Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Bad Salzdetfurth unter der Rufnummer 05063/901-0 in Verbindung zu setzen.

