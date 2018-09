Polizeiinspektion Hildesheim / Verkehrsunfallflucht in Hoheneggelsen

Verkehrsunfallflucht in Hoheneggelsen

Hildesheim - Bad Salzdetfurth/Hoheneggelsen. Am 28.09.2018, in der Zeit zwischen 15:00 Uhr und 19:30 Uhr, kam es in Hoheneggelsen, Hermann-Brandes-Straße 6a, zu einem Verkehrsunfall. Auf dortigen Parkplatz des Wohnhaus hatte eine 24-jährige Anwohnerin ihren Pkw Audi ordnungsgemäß abgestellt. Dieser Pkw wurde von einem bisher unbekannten Fahrzeugführer im hinteren linken Bereich beschädigt. Die Polizei schätzt die Schadenshöhe auf ca. 1.500 Euro. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht ein und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich bei dem Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth, unter der Telefonnummer: 05063/901-0, zu melden (Lö).

OTS: Polizeiinspektion Hildesheim newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/57621 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_57621.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim Schützenwiese 24 31137 Hildesheim Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth

Telefon: 05063 / 901-0 http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/