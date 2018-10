Polizeiinspektion Hildesheim / Verkehrsunfallflucht in Schellerten

Verkehrsunfallflucht in Schellerten

Hildesheim - Schellerten (kaw) Am 19.10.2018 ist es in dem Zeitraum von 06:00 - 07:00 Uhr in dem Ort Bettmar zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte beim Befahren der Ostlandstraße einen Holzzaun und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Hinweise nimmt die Polizei Bad Salzdetfurth unter der Telefonnummer 05063/901-115 entgegen.

