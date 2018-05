Polizeiinspektion Hildesheim / Verkehrsunfallflucht NP -Markt ...

Verkehrsunfallflucht NP -Markt Bodenburg, Zeugen gesucht

Hildesheim - Bodenburg, kir Am 23.05.2018, gegen 12:40 Uhr parkte die Fahrzeugführerin ihren Pkw auf dem Parkplatz des Supermarktes NP in Bodenburg. Bei ihrer Rückkehr zu ihrem Fahrzeug um 13:10 Uhr musste sie feststellen, dass ihr schwarzer BMW am Heck unfallbeschädigt war. Der Unfallverursacher hatte die Unfallstelle verlassen, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Polizei sucht daher mögliche Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können. Zeugen werden gebeten sich bei der Polzei Bad Salzdetfurth unter der folgenden Rufnummer zu melden 05063901115.

