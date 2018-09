Polizeiinspektion Hildesheim / Verkehrsunfallflucht Sarstedt

Verkehrsunfallflucht Sarstedt (Bub)

Hildesheim - Ein blauer VW, der in der Zeit von Sa., 08.09.18, 06:30 bis 18:00 Uhr in Sarstedt, Bismarckstraße geparkt abgestellt wurde, ist dort am linken hinteren Kotflügel durch ein anderes Kfz beschädigt worden. Es entstand Sachschaden von ca. 1000 Euro. Der oder die Verantwortliche entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Wer Hinweise zum Verursacher geben kann, melde sich bitte bei der Polizei Sarstedt unter 05066-9850.

