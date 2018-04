Polizeiinspektion Hildesheim / Verkehrsunfallflucht -Zeugenaufruf

Verkehrsunfallflucht -Zeugenaufruf-

Hildesheim -

- Schellerten (hep)- Im Schellerter OT Ahstedt, im dortigen Siedlungsweg, wurde in der Zeit von Di., 03.04.2018, 18:30 Uhr bis Mi., 04.04.2018, 09:30 Uhr, der schwarze 1er BMW der Geschädigten durch einen bisher unbekannten Beteiligten am hinteren linken Radkasten beschädigt. Es enstanden durch den Anstoß diverse Kratzer im Lack. Der BMW stand in einer Grundstückseinfahrt mit dem Heck zur Fahrbahn hin geparkt. Der Verursacher entfernte sich, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Hinweise nimmt die Polizei Bad Salzdetfurth unter der Tel.-Nr.: 05063 / 9010 entgegen.

