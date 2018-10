Polizeiinspektion Hildesheim / Verkehrsunfallflucht - Zeugenaufruf

Verkehrsunfallflucht - Zeugenaufruf

Hildesheim - Bad Salzdetfurth/Wehrstedt. Am Dienstag, den 02.10.2018, in der Zeit zwischen 10:15 Uhr und 13:15 Uhr, ereignete sich in Bad Salzdetfurth/Wehrstedt, ein Verkehrsunfall. Ein, auf der Straße "Am Ziegenberg", in Höhe der Hausnummer 10, geparkter Pkw VW Golf, eines 29-jährigen Anwohners, wurde dabei beschädigt. Ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer muss die Durchgangsstraße "Am Ziegenberg" aus Rtg. Bültum kommend in Rtg. Ortsmitte Bad Salzdetfurth gefahren sein. Hierbei geriet er auf der Fahrbahn zu weit nach rechts und streifte den dort geparkten Golf. Dadurch wurde der linke Außenspiegel des Golf stark beschädigt. Die Polizei schätzt den Schaden auf ca. 500,- Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Auf Grund der Unfallanalyse muss das Fahrzeug des Unfallverursachers an der rechten Fahrzeugseite (Außenspiegel) beschädigt sein. Das Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth bittet nun Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer: 05063/901-0, zu melden. (Lö)

OTS: Polizeiinspektion Hildesheim newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/57621 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_57621.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim Schützenwiese 24 31137 Hildesheim Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth

Telefon: 05063 / 901-0 http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/