Polizeiinspektion Hildesheim / Versicherungsschutz fehlt bereits ...

Versicherungsschutz fehlt bereits seit 6 Jahren

Hildesheim - Bockenem (web) - Am Samstag gegen 14:00 Uhr kontrollierten Beamte der Bad Salzdetfurther Polizei in der Jägerhausstraße in Bockenem einen Pkw VW Polo. Fahrzeugführerin und Halterin war eine 64jährige aus dem Stadtgebiet Bockenem.

Bei der Kontrolle stellen die Beamten fest, dass die erforderliche Hauptuntersuchung bereits im September 2017 fällig gewesen wäre. Im weiteren Verlauf der Ermittlungen stellte sich zudem heraus, dass für den Pkw bereits seit 2012 kein Versicherungsschutz mehr bestand.

Warum die amtl. Kennzeichen zwischenzeitlich nicht entstempelt worden sind konnte zunächst nicht nachvollzogen werden. Fest steht jeoch, dass der Pkw bereits 2014 zwangsweise stillgelegt und amtlich außerbetrieb gesetzt worden ist.

Unter anderem zur Durchsetzung der Außerbetriebsetzung wurden die Kennzeichenschilder noch vor Ort abmontiert und sichergestelllt.

Die Bockenemerin sieht sich nun einem entsprechendem Strafverfahren gegenüber. Wie oft sie in den letzten Jahren mit dem Pkw tatsächlich unterwegs gewesen ist müssen die weiteren Ermittlungen ergeben. Da sich der Pkw bereits augenscheinlich in einem äußerst schlechten Allgemeinzustand befand, ist davon auszugehen, dass dieses Fahrzeug nie wieder eine Zulassung für den Straßenverkehr erhalten wird.

