Polizeiinspektion Hildesheim / Versuchter Einbruch - ...

Versuchter Einbruch - Gewerbehalle in Sarstedt

Hildesheim - Sarstedt, Wiedemannstraße(fm)

Unbekannte Täter haben im Zeitraum, 29.09.2018, 13:50 Uhr bis 01.10.2018, 05:00 Uhr versucht, in eine Lagerhalle eines Computergroßhandels einzubrechen. Sie schnitten ein Loch in die Außenwand, welches jedoch zum Einstieg nicht ausreichte. Außerdem versuchten die Täter vergeblich vom Dach in die Halle zu gelangen. Der verursachte Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Sarstedt unter 050669850 entgegen.

