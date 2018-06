Polizeiinspektion Hildesheim / Versuchter Wohnungseinbruch ...

Versuchter Wohnungseinbruch Giesen/ OT Ahrbergen (Wei)

Hildesheim - Am Sa., 02.06.18, 23:50 Uhr versuchte ein unbekannter Täter in eine EG Wohnung eines MFH in der Birkenstraße einzubrechen. Durch die Hebelgeräusche wird der Geschädigte aufmerksam und entdeckt den Täter, der sofort unerkannt flieht. Wer kann Hinweise geben? Polizei Sarstedt, Tel.: 05066-9850.

