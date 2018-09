Polizeiinspektion Hildesheim / Zeugenaufruf

Zeugenaufruf

Hildesheim - (ji) Am Mittwoch, dem 12.09.18, in der Zeit von 14.15 Uhr bis 14.30 Uhr, befuhr ein 82jähriger Pkw-Fahrer mit seinem grünen Geländewagen der Marke Volvo die Landesstraße 485. Auf dem Streckenabschnitt von Sibbesse nach Alfeld soll der Pkw-Fahrer mehrfach mit seinem Fahrzeug in den Gegenverkehr gefahren sein, wodurch entgegenkommende Fahrzeuge stark abbremsen und ausweichen mussten, um einen Verkehrsunfall zu verhindern. Zur weiteren Klärung der Gesamtumstände werden Verkehrsteilnehmer, die Angaben zu diesem Vorfall machen können, gebeten, sich umgehend im Polizeikommissariat Alfeld, Tel. 05181-91160, zu melden.

