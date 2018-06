Polizeiinspektion Hildesheim / Zeugenaufruf nach ...

Zeugenaufruf nach Straßenverkehrsgefährdung

Hildesheim - Achtum/Hildesheim (bn). Am 31.05.2018 meldete eine 48-jährige Zeugin, daß ein dunkelgrüner Ford Fiesta die B 6 aus Richtung Holle kommend in Fahrtrichtung Hildesheim, zwischen 08:45 Uhr und 09:00 Uhr, befuhr. In Höhe Achtum sei der Fiesta in Schlangenlinien gefahren. Auch sei sie ca. 100 m auf dem Fahrstreifen der Gegenfahrbahn gefahren. In diesem Augenblick sei aber ein bislang unbekannter Fahrzeugführer dem Fiesta entgegengekommen. Um den Frontalzusammenstoß zu verhindern, mußte das Fahrzeug in den seitlichen Grünstreifen ausweichen. Weitere, ca. fünf oder sechs, entgegenkommende Fahrzeuge hätten auch auf den Grünstreifen am Seitenrand ausweichen müssen. Einige Fahrzeuge seien sogar stehen geblieben. Erst nachdem der Ford Fiesta sie passiert habe, seien sie weitergefahren. Glücklicherweise kam es zu keinem Verkehrsunfall. Zur Aufklärung des Sachverhaltes, insbesondere der Gefährdungssituation beim Fahren in den Gegenverkehr, sucht die Polizei nun diese Fahrzeugführer, die dem entgegenkommenden Ford Fiesta auf der B 6 in Höhe Achtum ausweichen mußten. Die Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Hildesheim unter der Telefonnummer 05121/939-0 zu melden. Durch die eingesetzte Funkstreifenwagenbesatzung der Autobahnpolizei Hildesheim konnte der Ford Fiesta in der Frankenstraße angehalten und kontrolliert werden. Die 65-jährige Fahrzeugführerin sei während der Fahrt eingeschlafen. Der Führerschein der Fahrzeugführerin wurde sichergestellt. Ein Strafverfahren, Gefährdung des Straßenverkehrs infolge körperlicher Mängel wurde eingeleitet.

