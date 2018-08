Polizeiinspektion Hildesheim / Zeugenaufruf -Unerlaubtes ...

Zeugenaufruf -Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Hildesheim - ELZE (knu)Am 14.08.2018 gegen 18:40 Uhr parkte eine 58-jährige Einwohnerin aus Elze ihren schwarzen Pkw VW Polo ordnungsgemäß in 31008 Elze, Hermann-Löns-Straße, in Höhe des dortigen Sportplatzes. Als sie gegen 20:00 Uhr den Pkw wieder nutzen wollte stellte sie fest, dass das Spiegelglas des linken Außenspiegels (Fahrerseite) zerstört war. Anhand der Spurenlage stieß augenscheinlich ein Radfahrer, der die Hermann-Löns-Straße aus Richtung Masurenpfad befuhr, beim Vorbeifahren gegen den linken Außenspiegel den geparkten Pkw. Nach dem Zusammenstoß entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den Sachschaden zu kümmern. Die Schadenhöhe beläuft sich auf ca. 100 Euro. Zeugen die Hinweise auf den Verursacher geben können, möchten sich bitte mit der Polizei Elze (05068/93030) oder der Polizei Gronau/Leine (05182/909220) in Verbindung setzen.

OTS: Polizeiinspektion Hildesheim newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/57621 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_57621.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim Schützenwiese 24 31137 Hildesheim Polizeikommissariat Elze

Telefon: 05068/ 9303-0 http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/