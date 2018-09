Polizeiinspektion Hildesheim / Zeugenaufruf-Unerlaubtes ...

Zeugenaufruf-Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Hildesheim - ELZE (knu)Am 11.09.2018 gegen 12:00 Uhr befuhr bisher ein unbekannter Fahrzeugführer mit einem weißen Lkw die B 3 aus Richtung Wülfingen in Richtung Alfeld/Leine. An der Anschlussstelle Elze Nord ordnete er sich auf die Linksabbiegerspur ein, brach sein Abbiegevorgang ab und fuhr auf der dortigen Speerfläche geradeaus weiter in Richtung Alfeld. Er setzte den Fahrtrichtungsanzeiger nach rechts, um wieder auf den Hauptfahrstreifen Richtung Alfeld zu fahren. Eine 79-jährige Einwohnerin aus Pattensen wollte ihm dieses Fahrmanöver ermöglichen und bremste ihren Pkw ab. Die nachfolgende 23-jährige Einwohnerin aus Hildesheim erkannte dieses zu spät und fuhr mit ihrem Pkw auf den vorausfahrenden Pkw der 79-jährigen auf. Zu einer Berührung mit dem Lkw kam es nicht. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 8000 Euro. Der Fahrzeugführer des Lkw entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Elze (05068/93030) oder der Polizei Gronau/Leine (05182/909220) in Verbindung zu setzen.

OTS: Polizeiinspektion Hildesheim newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/57621 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_57621.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim Schützenwiese 24 31137 Hildesheim Polizeikommissariat Elze

Telefon: 05068/ 9303-0 http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/