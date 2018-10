Polizeiinspektion Hildesheim / Zeugenaufruf/Unerlaubtes ...

Zeugenaufruf/Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Hildesheim - ELZE (knu)Eine 69-jährige Einwohnerin aus Elze parkte ihren silbernen Pkw Kia in 31008 Elze, Am Sonnenberg gegenüber der Gehart-Hauptmann-Straße 17, ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand. Am 03.10.2018, im Zeitraum zwischen 01:00 Uhr und 05:40 Uhr fuhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug beim Vorbeifahren gegen linken Außenspiegel, der durch den Aufprall zerstört wurde. Es entstand ein Sachschaden von ca. 200 Euro. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, die Hinweise auf den Verkehrsunfall geben können, möchten sich bitte mit der Polizei Elze (05068/93030) in Verbindung setzen.

