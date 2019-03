Polizeiinspektion Hildesheim / Zeugenaufruf Unerlaubtes ...

Zeugenaufruf Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Hildesheim - ELZE (knu)Am 01.03.2019 gegen 08:00 Uhr parkte eine 58-jährige Einwohnerin aus Nordstemmen ihren Pkw Audi A 4 Avant, Farbe schwarz, in 31008 Elze Hauptstraße Höhe Haus-Nr.: 67, Front Rtg. Dickkopfplatz, rechtsseitig in einer Parkbucht. Als sie gegen 09:15 Uhr zu ihrem PKW zurückkehrte, bemerkte sie, dass der linke Außenspiegel des Fahrzeuges beschädigt war. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer stieß mit seinem Fahrzeug beim Vorbeifahren in Rtg. Dickkopfplatz gegen den linken Außenspiegel des geparkten Pkw, wodurch der Spiegel beschädigt wurde. Danach entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Sachschaden am geparkten Pkw ca. 300 Euro. Zeugen die Hinweise auf den Verursacher bzw. auf das verursachende Fahrzeug geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Elze (05068/93030) oder der Polizei Gronau ( 05182/909220) in Verbindung zu setzten.

