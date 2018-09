Polizeiinspektion Hildesheim / Zwei Pkw-Aufbrüche im Stadtgebiet

Zwei Pkw-Aufbrüche im Stadtgebiet

Hildesheim - (jpm)Am 02.09.2018 kam es im Stadtgebiet Hildesheim zu zwei Pkw-Aufbrüchen. In einem Fall wurde eine Geldbörse gestohlen.

In der Zeit von 11:20 Uhr bis 11:50 Uhr wurde vor dem Friedhof in der Alfelder Straße ein weißer Opel Astra einer 78-jährigen Frau aus Hildesheim geöffnet. Am Schloss der Fahrertür ist dermaßen manipuliert worden, dass sich die Tür im Anschluss nicht mehr öffnen ließ. Zudem stellte die Fahrzeugeigentümerin fest, dass das Schiebedach ca. 10 cm geöffnet war. Wie der bisher unbekannte Täter letztendlich ins Fahrzeuginnere gelangte, kann nicht abschließend gesagt werden. Aus dem Fahrzeuginnenraum wurde aus einer Handtasche, die auf dem Beifahrersitz lag, eine Geldbörse gestohlen. Darin befand sich u.a. ein zweistelliger Geldbetrag.

Im Zeitraum von 15:30 Uhr bis 16:15 Uhr wurde in der Peiner Straße, vor dem Haupteingang des Nordfriedhofes, durch unbekannte Täter ein grüner Opel Vectra eines 66-jährigen Hildesheimers aufgebrochen. Dabei wurde offenbar auch hier zunächst versucht das Fahrzeug durch Manipulation am Schloss der Fahrertür zu öffnen. Als dies misslang, zerstörten der oder die Täter die Scheibe an der hinteren, linken Tür. Auf der Rückbank des Fahrzeuges lagen mehrere Gegenstände, u.a. eine Jacke und eine Tüte. Gestohlen wurde in diesem Fall nichts.

Die Polizei warnt wiederholt davor, Gegenstände bzw. Wertsachen sichtbar im Fahrzeug liegenzulassen. Auch wenn es nur für eine kurze Zeit der Fall sein sollte.

Zeugenhinweise in Zusammenhang mit den o.a. Aufbrüchen nimmt die Polizei Hildesheim unter der Nr. 05121/939-115 entgegen.

