Polizeiinspektion Hildesheim / Zwei Verletzte nach Unfall ...

Zwei Verletzte nach Unfall zwischen Radfahrerin und "Rollerfahrer"

Hildesheim - Söhlde (web) - Am 20.05.18, gegen 15:30 Uhr, kam es auf der L 475, zwischen den Ortschaften Barbecke und Söhlde, zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Eine 55jährige Radfahrerin (aus dem LK Wolfenbüttel) befuhr die Landesstraße aus Rtg. Barbecke kommend in Rtg. Söhlde. Zum Unfallzeitpunkt wollte ein 55jähriger aus der Gemeinde Söhlde mit seinem Kleinkraftrad (Roller) die Radfahrerin überholen. Plötzlich machte die Radfahrerin einen Schlenker nach links, so dass es zum Zusammenstoß der beiden Beteiligten kam. Duch diesen Zusammenstoß kamen beide Personen zu Sturz und verletzten sich. Während die Radfahrerin sich wohl leichtere Verletzungen zuzog, wurde der Rollerfahrer schwer verletzt. Beide Personen wurden mit einem Rettungswagen in ein Hildesheimer Krankenhaus verbracht. Am Fahrrad und Roller entstanden Sachschäden (Roller ca. 500 Euro).

