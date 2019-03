Polizeiinspektion Ingelheim / Einbruch in Baustellencontainer

Einbruch in Baustellencontainer

Ingelheim am Rhein - In der Zeit vom 25.03.2019, 19:00 h, bis zum 26.03.2019, 06:00 h, brachen Unbekannte zwei Baucontainer in der Matthias-Grünewald-Straße in Ingelheim auf und entwendeten Profi-Werkzeuge der Marke Makita im Wert von 5000 Euro. Zwei ebenfalls entwendete Benzin-Kanister wurden in der Nachbarschaft wieder aufgefunden. Die Täter hatten die Baustellenumzäunung geöffent, vermutl. mittels Bolzenschneider die Container geöffnet und die Werkzeuge entwendet. Nach der Tat hatten sie die Umzäunung wieder ordnungsgemäß verschlossen. Hinweise an die Polizei Ingelheim.

OTS: Polizeiinspektion Ingelheim newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/131671 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_131671.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Ingelheim Telefon: 06132 65510 E-Mail: piingelheim@polizei.rlp.de http://ots.de/xttk9q