Polizeiinspektion Ingelheim / Einbruchsversuch

Einbruchsversuch

Wackernheim - In der Zeit vom 14.03.2019, 03:00 h, bis zum 25.03.2019, 12 h, betraten bislang unbekannte Täter das frei zugängliche Grundstück in Wackernheim, Kleine Hohl 34, und versuchten die hintere Eingangstüre aufzuhebeln. Vermutl. wurden die Täter durch den im Anwesen befindlichen Hund abgeschreckt. Hinweise an die Polizei Ingelheim.

