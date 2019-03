Polizeiinspektion Ingelheim / Exhibitionist

Exhibitionist

Ingelheim - Eine 52-j. Frau aus Ingelheim ging den Seltztalradweg aus Richtung Ingelheim in Rtg. Groß-Winternheim. Dort kommt ihr ein ca. 20 Jahre alter Mann, schwarze Haare, graue Jacke und helle Jeans und weiße Turnschuhe entgegen. Dieser spricht die Frau an und fragt, ob sie Sex bräuchte? Dabei machte er seine Hose auf und holte seinen Penis hervor. Nach Angaben der Geschädigten dürfte es sich bei dem Beschuldigten um einen gut deutsch sprechenden Zuwanderer handeln. Hinweise an die Polizei Ingelheim.

