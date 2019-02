Polizeiinspektion Ingelheim / Versuchter Fahrraddiebstahl in ...

Versuchter Fahrraddiebstahl in Ingelheim

Ingelheim - In der Nacht von Freitag auf Samstag beobachtete eine aufmerksame Zeugin in der Bahnhofstraße in Ingelheim, wie eine Person das Fahrradschloss eines vor der Bäckerei Lüning angeschlossenen Fahrrades abtrat. Im Anschluss setzte sich die Person auf das Fahrrad und fuhr los, bis sie von der Zeugin angesprochen wurde. Daraufhin ließ sie das Fahrrad stehen und entfernte sich zu Fuß. Das Fahrrad wurde durch die Polizei sichergestellt. Der rechtmäßige Eigentümer des Fahrrades sowie Zeugen des Sachverhaltes werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Ingelheim zu melden.

