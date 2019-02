Polizeiinspektion Kirchheimbolanden / Balkonbrand

Balkonbrand

Kirchheimbolanden - Am Donnerstag, dem 28.02.2019 teilt eine Mitteilerin gegen 13:36 Uhr der Polizei und der Feuerwehr mit, dass es auf einem Balkon eines Mehrfamilienhauses in der Kupferbergstraße in Kirchheimbolanden brennen würde.

Durch die vor Ort befindliche Feuerwehr kann das Gebäude geräumt und der Brand letztendlich gelöscht werden. Ein auf dem Balkon befindlicher Blumenkasten aus Holz geriet aus bis lang ungeklärter Ursache in Brand. Der 34 jährige Wohnungsinhaber befand sich zum Zeitpunkt des Brandausbruches nicht in seiner Wohnung. Verletzt wurde niemand. Ob ein Gebäudeschaden entstanden ist, muss in der Folge noch ermittelt werden.

