Polizeiinspektion Kirchheimbolanden / Einbruch

Einbruch

Marnheim - Zwischen dem 13.03.19, 23:10 h und dem 14.03.19, 06:45 h wurde in der Gerberstraße in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Die bislang unbekannten Täter traten ein Kellerfenster ein und gelangten so in das Gebäude und dort über eine Treppe in das Erdgeschoss. Es wurde eine geringe Menge Bargeld und ein Druckluftgewehr entwendet. Die Bewohner des Hauses waren zur Tatzeit zu Hause und schliefen, so dass sie den Einbruch erst am Morgen feststellten.

