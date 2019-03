Polizeiinspektion Kirchheimbolanden / Radfahrer ohne Licht ...

Radfahrer ohne Licht und unter Alkohol- und Drogeneinwirkung unterwegs

Eisenberg, Konrad-Adenauer Straße - Als die Beamten in den heutigen frühen Morgenstunden die Konrad-Adenauer Straße in Richtung Ebertsheim befuhren, sahen sie sie vor sich einen Radfahrer ohne Licht. Da der 46 Jährige auch noch Schlangenlinien fuhr, entschlossen sich die Beamten, ihn zu kontrollieren. Dies passte ihm anscheinend nicht, denn er versuchte hierauf direkt zu flüchten. Nachdem er dann in der Straße "In der Atzing" gestoppt werden konnte, war den Beamten klar, warum ihm diese Kontrolle nicht passte. Neben erheblichem Alkoholkonsum (Atemalkoholtest ergab 1,96 Promille)hatte er nämlich auch noch Drogen konsumiert. Seine "Radtour" wurde hierauf beendet und ihm eine Blutprobe entnommen.

