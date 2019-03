Polizeiinspektion Kirchheimbolanden / Riskantes ...

Riskantes Überholmanöver führte zum Tod eines Motorradfahrers

B 47, Zellertal - Als am heutigen Nachmittag, gegen 13:07 ein 39 jähriger Motorradfahrer, welcher die B 47, aus Richtung Harxheim kommend in Richtung Wachenheim, versuchte er schon mehrfach andere, vor ihm fahrende Pkw zu überholen. Kurz hinter der Einmündung nach Niefernheim, setzte er dann zum Überholen an. Hierbei übersah er wohl den Pkw eines 62 jährigen Fahrers, welcher zu diesem Zeitpunkt die B 47 in Gegenrichtung befuhr, wodurch es zum Frontalzusammenstoß mit diesem kam. Hierbei zog sich der Motorradfahrer tödliche Verletzungen zu, durch welche er noch an der Unfallstelle verstarb. Die Tochter des Pkw Fahrers erlitt einen Schock und musste behandelt werden. Am Motorrad entstand Totalschaden und der Pkw wurde im Fronbereich erheblich beschädigt.

