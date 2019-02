Polizeiinspektion Kirchheimbolanden / Sachbeschädigungen an ...

Sachbeschädigungen an Fahrzeugen

Eisenberg (Pfalz) - In der Nacht vom 22.02.2019 auf den 23.02.2019 konnte durch eine Funkstreifenwagenbesatzung der PI Kirchheimbolanden in der Neustraße in Eisenberg (Pfalz) festgestellt werden, dass von fünf dort geparkten PKW die Außenspiegel beschädigt wurden.

Es wird nach Zeugen gesucht die Hinweise zu Tat oder Täter geben können.

