Polizeiinspektion Kirchheimbolanden / Verkehrsunfallflucht

Verkehrsunfallflucht

Eisenberg - Eine Verkehrsteilnehmerin stellte ihr Fahrzeug auf einem Supermarktparkplatz in Eisenberg am 15.03.2019 um 16:45 Uhr ab und ging einkaufen. Als sie gegen 17:30 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie einen Schaden an der Beifahrertür fest. Der unbekannte Fahrzeugführer, der den Schaden vermutlich beim Ein-oder Aussteigen, verursachte, entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden in Verbindung zu setzen.

