Polizeiinspektion Kirn / Auffahrunfall mit Leichtverletzten

Auffahrunfall mit Leichtverletzten

Kirn - Am Donnerstag wollte eine aus Richtung des Stadtteils Kirnsulzbach kommende 42-jährige Pkw-Fahrerin von der K 7 nach rechts auf die B 41 in Richtung Idar-Oberstein einbiegen. Hierbei musste sie an der Einmündung verkehrsbedingt warten. Ein ihr nachfolgender 56-jähriger Mann erkannte die Situation offenbar zu spät und fuhr mit seinem Pkw von hinten auf. Sowohl er als auch die 42-Jährige erlitten leichte Verletzungen. An den Fahrzeugen entstand jeweils geringer Schaden.

