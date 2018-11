Polizeiinspektion Kirn / Betrunken Verkehrsunfall verursacht

Betrunken Verkehrsunfall verursacht

Kirn - Am 29.11.2018 um 14.45 Uhr wollte ein 63 Jahre alter Fahrer eines PKW Opel rückwärts auf einem Parkplatz in der Bahnhofstraße in Kirn ausparken. Hierbei beschleunigt er zu stark und kollidiert mit dem ordnungsgemäß auf die Parklücke wartenden 86 Jahre alten Fahrer eines Mercedes. Bei dem Fahrer des Opels konnte Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein durchgeführter freiwilliger Atemalkoholtest bestätigte diese Wahrnehmung. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und es wird ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt ca. 3750 EUR.

OTS: Polizeiinspektion Kirn newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/131677 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_131677.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirn Telefon: 06752 1560 E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de http://ots.de/eVM2mc