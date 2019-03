Polizeiinspektion Kirn / Diebstahl aus Pkw

Diebstahl aus Pkw

Kirn - Am 27.03.2019 zwischen 17.00h und 17.30h wurde an einem in der Obersteiner Straße in Kirn abgestellten Pkw die Scheibe der Beifahrerseite beschädigt und eine im Pkw befindliche Ledergeldbörse mit Inhalt entwendet. Täterhinweise bitte an die Polizei Kirn

