Polizeiinspektion Kirn / Erst Tiefkühlpizza dann Feuerwehreinsatz

Erst Tiefkühlpizza dann Feuerwehreinsatz

Kirn - Am 16.03.2019, gegen 04.40 Uhr mussten Polizei und Feuerwehr wegen eines Rauchmelders in den Wörther Weg in Kirn ausrücken. Grund hierfür war wohl, dass eine alkoholisierte 32-jährige Anwohnerin in der Nacht von ihrem Heißhunger auf Tiefkühlpizza übermannt wurde. Da sie die vorgeschriebene Zubereitungszeit aus den Augen verlor, brannte die Pizza im Backofen an und es kam zu einer Rauchentwicklung. Folgerichtig löste der in der Küche befindliche Rauchmelder aus. Die hungrige Frau sah sich leider außerstande, den Rauchmelder zu deaktivieren, sodass sie den Notruf wählte und einen Einsatz der Feuerwehr auslöste. Vor Ort wurde der Rauchmelder durch einen Beamten deaktiviert. Ein zivilisiertes Gespräch mit der undankbaren Verantwortlichen war nicht möglich, da sie während der Maßnahme, allen beteiligten Kräften, aufgrund des widerrechtlichen Betretens ihrer Wohnung mit ihrem Anwalt drohte.

