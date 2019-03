Polizeiinspektion Kirn / Fahrkartenautomat aufgehebelt

Fahrkartenautomat aufgehebelt

Martinstein - Am Samstag 23.03.2019 gegen 03:30 Uhr hebelten bislang unbekannte Täter den Fahrkartenautomat in Martinstein am dortigen Bahnhof vermutlich mit einem Hebelwerkzeug auf. Durch eine Alarmauslösung ließen sie dann jedoch vermutlich von ihrem Vorhaben ab, sodass die Täter ohne Beute flüchteten. Am Fahrkartenautomat entstand ein Sachschaden von ca. 5000 Euro und ist nicht mehr betriebsbereit. Hinweise hierzu bitte an die Polizei in Kirn unter 06752/1560.

