Polizeiinspektion Kirn / Kontrahent mit Bierflasche geschlagen

Kontrahent mit Bierflasche geschlagen

Bad Sobernheim: - Am 21.03.2019, gegen 23.20 Uhr, wurde eine Schlägerei in einer Bad Sobernheimer Kneipe in der Großstraße gemeldet. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme wurde geschildert, dass 2 alkoholisierte Gäste der Kneipe(46 und 48 Jahre alt)in Streit gerieten. Im Verlauf dieses Streits verletzte man sich gegenseitig. Der eine schlug dem anderen u.a. mit einer Stubbi-Flasche auf den Kopf, danach traktierten sich beide noch mit den Fäusten. Beiden wurden leicht verletzt. Da es sich um eine wechselseitige Körperverletzung handelt, wird gegen beide Kontrahenten ein Ermittlungsverfahren eröffnet.

OTS: Polizeiinspektion Kirn newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/131677 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_131677.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirn Telefon: 06752 1560 E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de http://ots.de/eVM2mc