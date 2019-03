Polizeiinspektion Kirn / LKW hängt über Böschung

LKW hängt über Böschung

Kirn - Am 01.03.2019 wollte der 39 Jahre alte Fahrer eines LKW-Sattelzuges von der Danziger Straße in die Karl-Reidenbach-Straße rückwärts einfahren, um sein Gespann zu Wenden. Hierbei kommt er von der Fahrbahn ab, überfuhr den Gehweg, den hohen Bordstein und beschädigte eine Ligusterhecke, bevor er kurz vor dem tiefer liegenden Berliner Platz zum Stehen kommt. Zur Bergung des Gespanns musste ein örtlicher Abschleppdienst mit schwerem Gerät anrücken, da mehrere Reifen des Aufliegers in der Luft hingen. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt ca. 1000 Euro am Gehweg und der Hecke. Der LKW wurde nicht beschädigt.

OTS: Polizeiinspektion Kirn newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/131677 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_131677.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirn Telefon: 06752 1560 E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de http://ots.de/eVM2mc