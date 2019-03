Polizeiinspektion Kirn / Massive Ölspur

Massive Ölspur

Simmertal - Am Mittwoch, 13.03.2019 wurde gegen 10:00 Uhr eine Massive Ölspur in Simmertal am dortigen Netto-Parkplatz festgestellt. Diese zog sich hier noch mehrere hundert Meter weiter auf die B421 in Richtung Kellenbach. Die Fahrbahn war derart stark verschmutzt, dass diese innerhalb und außerhalb der Ortslage gereinigt werden musste. Informationen zum Verursacher liegen derzeit keine vor, sodass die Polizei Kirn um Hinweise bittet. Tel. 06752-1560.

