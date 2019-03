Polizeiinspektion Kirn / PKW auf Abwegen

PKW auf Abwegen

Kirn - Am 19.03.2019, gegen 17:50 Uhr stellte ein 20- jähriger Autofahrer seinen PKW an auf dem Zuweg zur Kyrburg in Kirn am Fahrbahnrand ab, und begab sich zu dem dortigen Aussichtpunkt. Wahrscheinlich unter dem Eindruck der guten Aussicht, bemerkte der junge Mann nicht, dass sich sein PKW selbständig gemacht hat und auf der abschüssigen Fahrbahn ins Rollen kam. Die Alleinfahrt des PKW wurde von einem Laternenmast gestoppt, gegen den das Auto stieß. Hierbei entstand ein nicht unerheblicher Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich. Es muss davon ausgegangen werden, dass die Handbremse des PKW nicht ordnungsgemäß betätigt wurde. Die Polizei Kirn nahm den Unfall auf, der Verantwortliche wurde verwarnt.

OTS: Polizeiinspektion Kirn newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/131677 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_131677.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirn Telefon: 06752 1560 E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de http://ots.de/eVM2mc