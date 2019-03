Polizeiinspektion Kirn / Sachbeschädigung an Gartenhütte

Sachbeschädigung an Gartenhütte

Odernheim am Glan - Am 17.03.2019, gegen 17.30h bemerkt der Besitzer eines Gartengrundstücks in Odernheim am Glan, dass sich zwei Personen auf dem Selbigen befinden. Als er die Personen anspricht, entfernen sie sich fußläufig. Bei Nachschau stellt der Mitteiler fest, dass die Personen gewaltsam in die Hütte eindrangen die sich auf dem Gelände befindet und diese beschädigten. Das Gartengrundstück befindet sich oberhalb des Glanweges. Der Mitteiler konnte die Personen wie folgt beschreiben: Männlich, beide ca. 170 cm groß, einer trug eine schwarze Jacke, der andere eine olivgrüne. Hinweise bitte an die Polizei Kirn: 06752-1560

