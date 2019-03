Polizeiinspektion Kirn / Sachbeschädigung an Pkw

Sachbeschädigung an Pkw

Staudernheim - In der Nacht zum Sonntag wurde ein in der Schulstraße nahe der Grundschule geparkter schwarzer Opel Corsa an der Fahrertür mutwillig zerkratzt. Hinweise erbeten an die Polizeiinspektion Kirn oder die Außenstelle Bad Sobernheim (Tel.: 06751 / 81270).

OTS: Polizeiinspektion Kirn newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/131677 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_131677.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirn Telefon: 06752 1560 E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de http://ots.de/eVM2mc