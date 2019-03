Polizeiinspektion Kirn / Sachbeschädigung an Transporter

Sachbeschädigung an Transporter

Merxheim - In der Nacht vom 19.03.2019 auf den 20.03.2019 wurde in der Großstraße in Merxheim vor dem Anwesen Nummer 25 der Aussenspiegel der Beifahrerseite eines Transporters beschädigt. Hinweise auf den Verursacher bitte an Polizei Kirn: 06752-1560

