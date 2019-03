Polizeiinspektion Kirn / Schmierereien an Denkmal

Schmierereien an Denkmal

Kirn - In der Nacht zum Dienstag wurden die Figuren am neuen jüdischen Denkmal in der Amthofstraße mit violettfarbenem Filzstift beschmiert. Den stilisierten Personen wurden Gesichter und Frisuren aufgemalt. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kirn entgegen.

