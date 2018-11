Polizeiinspektion Kirn / Unfälle infolge unangepasster ...

Unfälle infolge unangepasster Geschwindigkeit

Kellenbachtal, B421 - Am 30.11.2018 gegen 09:20 Uhr geriet eine 83-jährige PKW Fahrerin bei Simmertal ins Schleudern und prallte gegen eine Felswand. Hierbei wurde sie leicht verletzt. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Gegen 12:30 Uhr befuhr eine 58-jährige Frau die B 421 mit ihrem PKW in Richtung Simmertal. Kurz vor der Ortslage Heinzenberg geriet sie zunächst nach links von der Fahrbahn ab und kam anschließend an der dortigen Seitenschutzplanke zum Stillstand. Die Fahrerin blieb unverletzt. An dem Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

