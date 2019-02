Polizeiinspektion Kirn / Verkehrsunfall beim Überholen

Verkehrsunfall beim Überholen

Kirn, Meckenbacher Weg - Am 16.02.2019 gegen 17.15 Uhr befuhr die 21jährige Fahrerin eines PKW BMW den Meckenbacher Weg in Kirn aus Richtung Meckenbach kommend in Fahrtrichtung Obersteiner Straße. Kurz vor einer leichten Linkskurve überholte die Fahrerin des BMW einen Opel Meriva trotz niedrig stehender Sonne und schlechter Sicht. Dadurch übersah die Fahrerin des BMW den entgegenkommenden FIAT Lieferwagen. Der Fahrer des Lieferwagens musste stark abbremsen und nach rechts lenken, um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern. Hierbei stieß der Lieferwagen gegen den hohen Bordstein und wurde dadurch beschädigt. Die Fahrerin des BMW scherte vor dem Opel wieder nach rechts ein und stieß dann ebenfalls gegen den hohen Bordstein. Auch ihr BMW wurde hierbei beschädigt. Zu einer Berührung der drei beteiligten Fahrzeuge untereinander kam es nicht. Gegen die Unfallverursacherin wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen "Überholen trotz unklarer Verkehrslage" eingeleitet.

