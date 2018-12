Polizeiinspektion Kirn / Verkehrsunfall durch unangepasste ...

Verkehrsunfall durch unangepasste Geschwindigkeit

L376 bei Meddersheim - Am 08.12.2018, gegen 07:45 Uhr, befuhr ein 21 jähriger Fahrzeugführer mit seinem Opel Corsa die L376 von Meddersheim kommend in Fahrtrichtung Lauschied. In einer abschüssigen und regennassen Rechtskurve verlor der Opel-Fahrer, aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, die Kontrolle über sein Fahrzeug. Infolge dessen kam er nach links von der Fahrbahn ab, rutschte durch die dortige Böschung und kam letztendlich an einem Baum, parallel zur Fahrbahn, zum Stehen. Der 21 Jährige blieb durch den Zusammenstoß unverletzt. An dem Opel Corsa entstand jedoch wirtschaftlicher Totalschaden. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste durch ein ansässiges Abschleppunternehmen geborgen werden. Den Fahrer erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren.

OTS: Polizeiinspektion Kirn newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/131677 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_131677.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirn Telefon: 06752 1560 E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de http://ots.de/eVM2mc