Polizeiinspektion Kirn / Verkehrsunfall mit leichtverletztem ...

Verkehrsunfall mit leichtverletztem Rollerfahrer

Kirn - Am Donnerstag, 14.03.2019, gegen 17:30 Uhr, befuhr ein 15-jähriger Zweiradfahrer den abschüssigen Alter Oberhauser Weg in Rtg. Jahnstraße. Kurz vor einer abknickenden Vorfahrt bremste der Rollerfahrer, kam er aber auf der regennassen Fahrbahn ins Rutschen und stieß letztlich gegen den PKW einer auf der Vorfahrtsstraße befindlichen 46 -jährigen Fahrerin. Der Rollerfahrer kam zu Fall und verletzte sich glücklicherweise nur leicht, an den Ellenbogen und Fußknöchel. Es entstand ein geschätzter ein Sachschaden in Höhe von 3500 Euro.

