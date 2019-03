Polizeiinspektion Kirn / Verkehrsunfall mit Verletzten

Verkehrsunfall mit Verletzten

K 5 zwischen Oberhausen und Hennweiler - Am 16.03.2019, gegen 19:10h befuhr eine Pkw-Fahrerin die K 5 aus Richtung Hennweiler kommend in Fahrtrichtung Oberhausen. In einer langgezogenen Linkskurve kommt sie auf die Gegenfahrbahn und kollidiert dort mit einem entgegenkommenden Pkw. Die beiden Insassen der beteiligten Fahrzeuge werden verletzt. Die K 5 ist für eine Stunde voll gesperrt. An beiden Fahrzeugen entsteht Totalschaden. Warum die Verursacherin auf die Gegenfahrbahn kam ist bis dato ungeklärt.

OTS: Polizeiinspektion Kirn newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/131677 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_131677.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirn Telefon: 06752 1560 E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de http://ots.de/eVM2mc