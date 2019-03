Polizeiinspektion Kirn / Verkehrsunfallflucht

Verkehrsunfallflucht

Bad Sobernheim - Verkehrsteilnehmer parkt seinen Pkw am 10.03.19 in der Zeit zwischen 10.30h und 16.00h in einer quer zur Fahrbahn befindlichen Parkbucht am Saunarium in Bad Sobernheim. In dieser Zeit wird die Tür der Fahrerseite seines Pkw beschädigt. Ursächlich könnte das Aufschlagen einer Autotür eines nebenan geparkten Pkw sein. Unfallverursacher ist bis dato nicht bekannt. Hinweise bitte an die Polizei in Kirn: 06752-1560

