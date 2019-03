Polizeiinspektion Kirn / Verkehrsunfallflucht geklärt

Verkehrsunfallflucht geklärt

Kirn - Am 18.03.2019, gegen 09.40 Uhr, wird bei der Polizeiinspektion in Kirn eine Verkehrsunfallflucht gemeldet. Ein PKW, der aus der Kreuzstraße kommend in die Schulstraße einbog, stieß gegen ein an der dortigen Baustelle stehendes Arbeitsfahrzeug, und verursachte an diesem einen Sachschaden. Nach dem Zusammenstoß fuhr der 77- jährige Verursacher weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Ein Kennzeichen konnte in der Eile nicht abgelesen werden. Ein Zeugenhinweis ergab aber Anhaltspunkte für die mögliche Wohnanschrift. Hierdurch konnte nach Ermittlungen die Halteranschrift und der verantwortliche Fahrer ausfindig gemacht werden. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht.

