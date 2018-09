Polizeiinspektion Leer/Emden / ++Außenborder gestohlen ++ ...

++Außenborder gestohlen ++ Räderdiebstahl++Rollerdiebstahl+++ Vandalismus in schule++ Hebelversuch++ Farbvandalismus++ Fahrten unter Betäubungsmitteleinfluss+++ Verkehrsunfallfluchten++

PI Leer/Emden - Bunde - Außenborder gestohlen Bunde - Im Tatzeitraum von Samstag, 15:00 Uhr, bis Montag, 08:00 Uhr, wurde im Gewerbegebiet Bunde-West ein Honda Außenbordmotor (20 PS) gestohlen, der an einem Boot befestigt war, welches hinter einer Halle geparkt stand. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Weener - Räderdiebstahl Weener - Im Tatzeitraum von Samstag, 18:00 Uhr, bis Montag, 10:00 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter die Räder eines Mercedes Sprinters, welcher auf dem Gelände einer Werkstatt in der Industriestraße geparkt stand. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Rhauderfehn - Roller gestohlen Rhauderfehn - In der Nacht von Sonntag auf Montag, in der Zeit zwischen 18:00 Uhr und 10:00 Uhr, wurde ein Peugeot Motorroller (Typ: Elyseo) aus einem Schuppen in der Schwarzmoorstraße gestohlen. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Weener - Vandalismus in Schule Weener - Im Tatzeitraum von Freitag, 15:00 Uhr, bis Montag, 08:00 Uhr, verschaffte sich eine bislang unbekannte Person über ein Toilettenfenster Zutritt zu einem Schulgebäude in der Bürgermeister-Werner-Straße. In einem Schultrakt wurde dann der Fußboden mit Ketchup und Eiern verschmutzt. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Moormerland - Hebelversuch Moormerland - Im Tatzeitraum von Freitag, 14:00 Uhr, bis Sonntag, 23:00 Uhr, versuchte sich ein bislang unbekannter Täter durch Aufhebeln einer Terrassentür Zutritt zu einem Wohnhaus in der Königsstraße zu verschaffen. Hierbei scheiterte er. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Emden - Farbvandalismus Emden - Im Gesamttatzeitraum von Freitag, 18:00 Uhr, bis Sonntag, 18:00 Uhr, wurden im Bereich Buchenstraße und Kastanienweg fünf Garagentore mit roter und schwarzer Sprühfarbe beschädigt. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Rhauderfehn - Fahrt unter Betäubungsmitteleinfluss Rhauderfehn - Am Montag wurde gegen 15:15 Uhr ein 25-jähriger Rhauderfehner als Fahrer eines Mini Coopers im Hagiusring kontrolliert. Hierbei wurde festgestellt, dass der Mann keinen Führerschein besitzt und unter Betäubungsmitteleinfluss steht. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Leer - Fahrt unter Betäubungsmitteleinfluss Leer - Am frühen Dienstagmorgen wurde ein 34-jähriger Mann aus Leer gegen 02:55 Uhr als Fahrer eines Audi A8 in der Straße Mooräcker kontrolliert. Hierbei wird festgestellt, dass er unter Betäubungsmitteleinfluss steht. Ihm wird eine Blutprobe entnommen und ein Verfahren wird eingeleitet.

Leer - Verkehrsunfallflucht Leer - Am Montag kam es auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes im Osseweg in der Zeit zwischen 10:15 Uhr und 11:30 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei wurde ein dort geparkter grüner Ford Kuga im vorderen rechten Bereich beschädigt. Die Verursacherin oder der Verursacher entfernte sich unerlaubt. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Leer - Verkehrsunfallflucht Leer - Am Montag kam es auf dem Parkplatz "Große Bleiche"" in der Zeit zwischen 08:00 Uhr und 17:30 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei wurde die rechte Rückleuchte einer dort geparkten Daimler A-Klasse zerstört. Die Verursacherin oder der Verursacher entfernte sich unerlaubt. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Emden - Verkehrsunfallflucht Emden - Am heutigen Dienstag kam es in der Ernst-Moritz-Arndt-Straße in Höhe der Hausnummer 39 in der Zeit zwischen 08:00 Uhr und 09:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei wurde ein dort geparkter Suzuki Swift im vorderen rechten Bereich beschädigt. Die Verursacherin oder der Verursacher entfernte sich unerlaubt. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

